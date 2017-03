Arkitekturrejse til Basel: Et mekka for arkitektur og design

Tag med til det unikke designmuseum VITRA. Et slaraffenland for arkitektur- og designelskere med møbler og bygninger tegnet af de helt store stjerner. Museet ligger på grænsen mellem Tyskland og Schweiz i byen Weil am Rhein – tæt på Basel, en by på forkant med ny arkitektur.



VitraHaus by Herzog & de Meuron, Foto: Vitra

Basel - en by på forkant

Basel er på forkant, når vi taler om ny arkitektur. Med deres egne bysbørn, arkitektvirksomheden Herzog & de Meuron i front, er Basel så absolut en rejse værd. Ude i verden er Herzog & de Meuron kendt for deres Allianz Arena i München, Tate Modern i London og senest Elbphilharmonien i Hamburg.



I Basel skal vi udover at blive introduceret til byggerier af Herzog & de Meuron, stifte bekendtskab med italienske Renzo Pianos fantastisk kunsthal, Fondation Beyeler og en anden lokal arkitektvirksomhed, Christ & Gantenberg, der i 2016 kunne fejre indvielsen af det imponerende Kunstmuseum Basel.

Og, så er der jo BIG, der, med sin omdannelse af en tidligere lagerhal til boliger og erhverv, igen påtager sig stor opmærksomhed med bygningen 'Transitlager', der ligger i det tidligere industrikvarter Dreispitz. Det skal vi også besøge.

Foto:Vitra Schaudepot. Foto af VItra

Vitra - en verden af design og arkitektur

Vi har sat en hel dag af i Campus Vitra, der udgør både bygninger og designmuseum. Her vil vi opleve, hvordan en lille familiedrevet møbelvirksomhed har udviklet sig til en international vægtig spiller i design- og arkitekturmiljøet. Det hele begyndte med en stol i 1957 - stolen var tegnet af det amerikanske arkitektægtepar, Charles og Ray Eames. Vitra satte stolen i produktion og en livslang relation var en realitet. Eames' design er stadig omdrejningspunktet for Vitras designfilosofi og medvirker fortsat til at tegne virksomhedens profil.

Vi skal se eksempler på møbler, der aldrig var tænkt til at sidde i, men som alene udgør en designmæssig nyskabelse. Og, så skal vi se danske klassikere som Poul Kjærholm og Arne Jacobsen i internationalt selskab.

Siden 1980'erne, har møbeldesignet fået selskab af arkitektur i verdensklasse.

Vi kommer til at opleve, hvordan design og arkitektur er hinandens allierede i deres søgen mod funktionalitet og æstetik. Vi skal se eksemplet på brandstationen, der aldrig kom i brug fordi den funktionelt ikke levede op til helt basale krav, men som alligevel er et mesterværk for sit særlige udtryk. Store betydningsfulde arkitekter er repræsenteret på Campus Vitra - vi møder Zaha Hadid, Frank O. Gehry og selvfølgelig også her, schweizerduoen Herzog & de Meuron.

Få 15 % hos Paustian

Alle medrejsende på 'Arkitekturrejse: Basel' får 15 % rabat hos Paustian mod fremvisning af billet. Paustian er distributør af Vitra og Artek til Home markedet i Danmark.

>> Du kan se Paustians udvalg af Vitra møbler her

Mere verdensklasse arkitektur

På hjemrejsedagen får vi et eksklusivt indblik i et andet Schweiz, nemlig medicinalindustriens Schweiz, der ligeledes ser arkitektur som driver for innovation, viden og kreativitet. Derfor har medicinal giganten Novartis omdannet et helt område omkring deres virksomhed til også at være en park med bygninger tegnet af verdens fremmeste arkitekter. Side om side ligger de, bygningerne tegnet af Frank O. Gehry, Rem Koolhaas David Chipperfield og Sanaa. Endnu et overflødighedshorn af arkitektur i verdensklase.



>> Download det foreløbige program her (PDF)

Om rejselederen

Dorte Augustenborg, arkitekt MAA og BA i kommunikation fra CBS, har i mere end 20 år arrangeret og skræddersyet arkitekturturrejser.

Gennem sit store netværk skaffer Dorte adgang til særlige byggerier og oplevelser og arrangerer møder og rundvisninger med dygtige og relevante arkitekter, byplanlæggere m.m. i det pågældende land.

Prisen inkluderer:

Fly København-Zürich t/r med Swiss Air

Tre overnatninger inkl. morgenmad på hotel i Basel beliggende centralt ved Rhinen

Transfer Zürich-Basel t/r

Entré på Fondation Beyeler

Introduktion til Renzo Pianos arkitektur, Fondation Beyeler

Heldagstur rundt i Basel med fokus på ny arkitektur med arkitekturformidler fra Schweizerisches Arkitekturmuseum (foregår på engelsk)

Entré på Kunstmuseum Basel

Entré på Vitra Design Museum og Schaudepot

Omvisning på Vitra Campus

Guidet tur i området Novartis

Detaljeret rejseprogram udsendes umiddelbart inden rejsen.

Pris

Pris per person i delt dobbeltværelse: 7.995 kr.

Pris per person i enkeltværelse: 8.995 kr.

OBS: Rejse- og sygeforsikring er ikke inkluderet i prisen. Turen gennemføres ved 20 tilmeldte., og der tages forbehold for ændringer i programmet. Vi anbefaler en hurtig tilmelding!

Tilvalg

Fælles middag på Restaurant Kunsthalle i Basel: 650 kr.

Afbestillingsforsikring: 240 kr. (pr. person) for dobbeltværelsesbillet og 300 kr. (pr. person) for enkeltværelsesbillet.

Mød os i Basel

Det er også muligt blot at tilmelde sig programmet, dvs. man sørger selv for transport til og fra Basel, samt overnatning i Basel.

Pris per person for MØD OS I BASEL: 4.500 kr.

Spørgsmål til arkitekturrejsen

Dorte Augustenborg dau@dac.dk

Ingelise Andersson iia@dac.dk

Tilslutning fra dansk indenrigslufthavn

Hvis man ønsker at flyve fra anden dansk lufthavn, eller ønsker anden rejseplan i øvrigt, tag venligst kontakt til Billetkontoret AS som er teknisk arrangør for rejsen.

Billetkontoret AS kan kontaktes på mice@billetkontoret.dk

Teknisk rejsearrangør

Billetkontoret AS fungerer som Dansk Arkitektur Centers tekniske rejsearrangør på denne arkitekturrejse. Billetkontoret AS (CVR 13451 532) er medlem nr. 650 af Rejsegarantifonden